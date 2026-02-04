Gaeta, all’Istituto Nautico Caboto presentati i nuovi percorsi formativi 4+2

Si è svolta nella mattinata del 3 febbraio, presso l’Aula Magna dell’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta, la conferenza stampa dedicata alla presentazione dei nuovi percorsi di istruzione 4+2, previsti dalla riforma della filiera tecnologico-professionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’ITS Academy Caboto, ha rappresentato un momento di confronto sul nuovo modello di istruzione tecnica, pensato per rafforzare il collegamento tra scuola, formazione specialistica e mondo del lavoro.

Il percorso 4+2 consente agli studenti di concludere il ciclo di istruzione secondaria superiore in quattro anni, conseguire il diploma di maturità, per poi scegliere di accedere a un biennio di alta specializzazione tecnica superiore. Per l’Istituto Nautico “Giovanni Caboto”, l’attivazione del modello riguarda in questa fase l’indirizzo Logistica e si inserisce all’interno di una filiera tecnologico-professionale più ampia. Alla presentazione erano presenti anche i rappresentanti degli altri partner che arricchiscono e sostengono il nuovo percorso e lo rendono più strutturato: GiGroup, ITS Biocampus, Latina Formazione e Lavoro, Agenzia Marittima Cap. F. Iannaccone ed Università degli Studi di Cassino.

Nel corso dell’incontro, la Dirigente scolastica Maria Rosa Valente ha sottolineato come il nuovo modello rappresenti «un’importante opportunità per offrire agli studenti una formazione più moderna, solida e coerente con le richieste del mercato del lavoro, senza rinunciare alla qualità culturale e tecnica che da sempre caratterizza l’istruzione nei settori della nautica e della logistica». Un’impostazione che valorizza la tradizione dell’istituto e, al tempo stesso, apre a nuove modalità di accesso a competenze altamente specializzate, oggi richieste dal sistema produttivo.

Il Direttore dell’ITS Academy Caboto, Clemente Borrelli, ha rimarcato il ruolo strategico della collaborazione tra scuola e ITS, evidenziando come il percorso 4+2 «rafforzi la continuità tra istruzione e lavoro, riduca i tempi di collocamento e consenta agli studenti di acquisire competenze tecniche e pratiche avanzate, in particolare nel settore della logistica». Borrelli ha inoltre sottolineato l’importanza del coinvolgimento di una rete di partner che contribuiscono a rendere il percorso aderente alle reali esigenze delle imprese e dei territori.

Il modello 4+2 punta sull’integrazione tra scuola, ITS e mondo produttivo. L’iniziativa ha confermato il ruolo dell’Istituto Nautico “Giovanni Caboto” e dell’ITS Academy Caboto come poli di riferimento per lo sviluppo di percorsi formativi innovativi, capaci di offrire ai giovani opportunità concrete di qualificazione e occupazione.

Correlati