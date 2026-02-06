Gaeta – Acampora incontra il comandante della Capitaneria di Porto Monetti

Rinnovata la sinergia istituzionale e tracciata la rotta in vista del prossimo Blue Forum sull’Economia del Mare .

Nella giornata di oggi il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, di Assonautica Italiana e di Si.Camera, Giovanni Acampora, ha incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Felice Monetti, insediatosi da pochi mesi alla guida del presidio marittimo. Ad accompagnare il presidente Acampora, il responsabile dell’area Economia del Mare di Informare, Felice D’Argenzio.

Nel corso del cordiale colloquio, dopo aver omaggiato Monetti con la targa del Blue Forum Italia Network e aver ricevuto a sua volta un omaggio dalla Capitaneria, Acampora ha rivolto al comandante Monetti il proprio benvenuto, rinnovando la piena disponibilità a proseguire e rafforzare il rapporto di collaborazione istituzionale con la Capitaneria di Porto, punto di riferimento strategico per la sicurezza, lo sviluppo e la crescita del sistema marittimo del territorio.

«L’incontro con il comandante Monetti rappresenta un momento importante di continuità e consolidamento di una sinergia istituzionale che negli anni ha prodotto risultati concreti per il nostro territorio. La Capitaneria di Porto di Gaeta svolge un ruolo fondamentale non solo in termini di sicurezza, ma anche come attore chiave nello sviluppo dell’economia del mare. In vista del prossimo Summit Nazionale Blue Forum, rinnoviamo con convinzione questa intesa, certi che il dialogo e la collaborazione tra istituzioni siano elementi essenziali per costruire una visione condivisa e sostenibile del futuro del comparto marittimo».

L’incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento al Summit nazionale sull’economia del mare Blue Forum, appuntamento di riferimento per il settore, che vedrà il coinvolgimento di istituzioni, imprese e stakeholder del settore, con l’obiettivo, tra gli altri, di valorizzare il ruolo strategico dei porti e del sistema marittimo come motore di sviluppo del Paese.