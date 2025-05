Gabrielli sul podio alla Spoleto – Forca di Cerro

Usciamo da questo primo weekend di gara super contenti e soddisfatti dei risultati ottenuti.

È stata una tappa difficile quella di Spoleto per via del meteo molto instabile che ha caratterizzato tutto il fine settimana. Siamo partiti subito competitivi facendo segnare il quarto tempo in gara uno nella classe super open 600 del Campionato italiano, ma a causa di una mia distrazione mi è stata inflitta una penalità su una variante e sono calato al quinto posto… Nel pomeriggio poco prima della partenza della gara dell’europeo ha iniziato a piovere molto forte ed abbiamo montato subito le gomme da bagnato, peccato che lo scroscio è durato poco e quando dovevamo partire il tracciato era quasi già completamente asciutto, questo ha pregiudicato un po il grip delle gomme che in uscita di curva era molto poco e mi ha fatto segnare il secondo tempo in gara uno del campionato europeo ed il terzo crono in gara due… Peccato perché con le gomme da asciutto potevamo essere più competitivi. In ogni caso usciamo con un terzo posto finale nel campionato europeo nella classe 600 supersport, un risultato inaspettato ma che conferma le buone sensazioni che avevamo sulla nuova moto prima della gara e che ci fa ben sperare per il campionato.

Vorrei ringraziare gli sponsor, la Drc, e tutte quelle persone che ci hanno sostenuto a bordo pista nonostante il meteo proibitivo, in particolar modo i ragazzi di top Riders che mi hanno supportato anche con uno striscione lungo il percorso!

Grazie mille a tutti e ci vediamo a Deruta il 18 maggio.

Comunicato stampa DrcsportManagement.it