Gabriele cade dalla moto e viene investito dal papà: morto a 34 anni

Caduto dalla moto durante il raduno e morto investito dal padre con cui condivideva la passione per i motori. Una doppia tragedia quella avvenuta su una strada austriaca e che è costata la vita a un imprenditore bresciano di 34 anni, Gabriele Gottardi. In sella alla moto che lo ha travolto, il papà Luciano, 68 anni. I due erano partiti da Grumello del Monte venerdì insieme ai loro amici, ed erano diretti a Garmisch, in Germania dove in questi giorni si svolge il raduno europeo delle Bmw.Il gruppo ha raggiunto la Val Passiria, in Alto Adige, e da lì sono entrati in Austria imboccando la Ötztaler Bundesstrasse, la strada federale per la Germania. L’incidente si è verificato venerì all’uscita del paesino di Längenfeld. Secondo la ricostruzione della polizia tirolese, uno dei motociclisti ha improvvisamente frenato per entrare in una stazione di servizio.Gabriele Gottardi, che lo seguiva è caduto. Il motociclista che lo seguiva è riuscito a scansarsi in tempo ma Luciano, che aveva la visuale coperta, si è trovato solo all’ultimo momento il giovane a terra e non ha potuto fare altro che investirlo, prima di cadere a sua volta. Per Gabriele Gottardi non c’è stato niente di fare. Domani all’ospedale di Innsbruck dovrebbe essere effettuata l’autopsia, la salma dovrebbe tornare a Grumello martedì.Gabriele Gottardi, 34 anni, viveva a Grumello del Monte ed era titolare, insieme al fratello Ivan, della Teo.rema di Erbusco (Brescia), azienda produttrice di particolari in gomma di alta tecnologia. Fonte leggo.it – foto archivio

