FWU Life, Codici: avviata la trasmissione dei moduli precompilati di insinuazione al passivo dei creditori privilegiati

Ancora novità sul caso delle polizze FWU Life, su cui l’associazione Codici è impegnata nel fornire assistenza ai risparmiatori. Ivass informa che la liquidazione FWU Life Insurance Lux S.A. ha avviato la trasmissione dei moduli precompilati di insinuazione al passivo dei creditori privilegiati.

Per l’elevato numero di clienti coinvolti e la complessità della procedura, l’invio delle comunicazioni avverrà in maniera progressiva nel corso delle prossime settimane. Non tutti i creditori, quindi, riceveranno contemporaneamente il proprio modulo.

L’istituto sottolinea che la tempistica di ricezione del modulo non influirà in alcun modo sull’importo né sui tempi di pagamento dei crediti ammissibili in favore di ciascun creditore privilegiato. Il liquidatore, inoltre, darà avviso nel sito della liquidazione della conclusione della procedura d’invio cosicché coloro che non avessero ricevuto il modulo possano contattare direttamente la liquidazione.

Intanto prosegue l’azione dell’associazione Codici per fornire assistenza ai risparmiatori coinvolti nella vicenda. Per informazioni e supporto è possibile telefonare al numero 065571996, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.