Futuro sostenibile: a Frosinone il convegno sullo sviluppo rurale e le aree interne del Lazio

A Frosinone il convegno del Network Re.La.Te. sullo sviluppo rurale e le aree interne.

“Futuro sostenibile: la comunità al centro della gestione territoriale”. Questi i temi al centro del convegno promosso dal Network Re.La.Te. (Reti, Laboratori e Territori) in programma venerdì 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 9:15, presso la Sala Conferenze dell’Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Frosinone, in via Francesco Veccia 23.

L’incontro nasce come momento di confronto, analisi e riflessione sulle traiettorie di sviluppo delle aree interne e rurali, con particolare riferimento al Lazio Meridionale, inteso come laboratorio di sperimentazione di nuovi modelli di governance, innovazione sociale e gestione sostenibile del territorio. Al centro del dibattito vi saranno i temi della multifunzionalità agricola, dei commons, delle cooperative di comunità e dell’applicazione del Quadruple Helix Model, in un’ottica di integrazione tra istituzioni, imprese, ricerca e società civile.

Il Network Re.La.Te., realtà attiva da anni nel Centro Italia, opera come cerniera tra i diversi livelli di istituzionali e i processi socio-economici locali, promuovendo un approccio fluido e relazionale allo sviluppo rurale, fondato sulla condivisione dei saperi e sull’innovazione sociale.

Sono stati invitati a intervenire, tra gli altri: Ernesto Migliori (Consigliere PRIS), Carlo Trelle (Esperto di sistemi agro-forestali), Patrizio Di Folco (ANCI), Tullio Fabrizio (Presidente 66COOP), Marialaura Meo (Dottoranda UNICAS), Andrea Di Vecchia (progetto “Dal Grand Tour al Turismo Lento”), Luigi Di Santo (Direttore Scientifico Scuola La Pira – UNICAS), Marco Sarandrea (Erboristeria Distilleria Sarandrea), Massimo De Angelis (University of East London), Claudio Papa (Presidente Coldiretti Molise), Carlo Russo (Prorettore alla Ricerca UNICAS) e Giuseppe Cangemi (Vicepresidente Regione Lazio).

L’introduzione è affidata a Daniele Bruno Del Monaco (Responsabile LegaCoop Agroalimentare Lazio), Monsignor Giandomenico Valente (Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo) e On. Aldo Patriciello (Europarlamentare, Commissione ITRE).

I lavori saranno coordinati da Matteo Salvadori (Network Re.La.Te.) e Jacopo Granieri (Associazione OR.T.I.C.A.), mentre le conclusioni saranno affidate a Davide Frecentese, Presidente dell’Associazione Terre del Basso Lazio.

Il convegno intende offrire un contributo concreto alla costruzione di politiche e pratiche capaci di trasformare la frammentazione territoriale in reti cooperative, rafforzando il ruolo delle comunità locali come protagoniste della rigenerazione sociale, economica e ambientale dei territori.