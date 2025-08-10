FutuRa: richiesta patrocinio evento sportivo di Boxe

Il Gruppo FutuRa ha presentato, al Sindaco Mastrangeli e alla Giunta Comunale,richiesta per ottenere il patrocinio gratuito a sostegno di un evento sportivo di boxe,che vedrà protagonista la Piazza dello Scalo,recentemente rinnovata.L’evento,organizzato in collaborazione con l’Accademia Pugilistica Ciociara che, pur senza un adeguato riconoscimento istituzionale costituisce ,con successo, una realtà locale di promozione di attività sportive, sarà implementato da prestazioni sanitarie gratuite rese disponibili dall’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente e dall’Associazione A.L.I.Ce per la Lotta all’Ictus cerebrale. Il connubio Sport e Salute, da sempre sostenuto dal Gruppo FutuRa troverà, nell’ambito della manifestazione, massima espressione a significare attenzione verso i principi della partecipazione ,dell’inclusione e dell’attenzione verso l’altro. La Piazza palcoscenico di un evento che dovrà simboleggiare l’auspicato punto di arrivo di un’attività politica tesa alla promozione del territorio, al porre il rispetto della dignità del cittadino al primo posto,a compattare socialmente le diverse appartenenze,ad incutere quel coraggio che spesso vediamo svanire ma che,al contrario, abbiamo il compito di rafforzare. E quale sport più della Boxe? Insegnamento alto di rispetto delle regole e sviluppo del senso di legalità.

COMUNICATO STAMPA

