Furto su autovettura nel parcheggio del cimitero: denunciate due persone

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Aquino (Fr), hanno deferito due persone di Latina (53enne e un 55enne), entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché responsabili del reato di “furto aggravato in concorso”.

Le indagini, scaturite a seguito di denuncia querela di furto sporta da una 68enne del luogo, consentivano di accertare che gli indagati si erano resi responsabili di furto su autovettura lasciata in sosta nel piazzale antistante il cimitero del comune di Aquino. Nella circostanza i malfattori, approfittando dell’assenza della 68enne, che si era portata a far vista ai propri defunti, forzando la serratura dello sportello, asportavano dall’interno del veicolo un borsello contente la somma in contante di Euro 300,00 e documenti vari.

Inoltre, a carico del 5enne e del 55enne è stata avviata la procedura per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Aquino per anni 3.

COMUNICATO STAMPA -FOTO SRCHIVIO