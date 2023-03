Furto nella notte in una attività commerciale sulla Monti Lepini

Furto nella tarda serata di ieri in un grande magazzino sulla Monti Lepini ai confini tra Ceccano e Frosinone . L’allarme e’ stato dato da un addetto alla vigilanza che ha visto una porta d’ingresso forzata. Sul luogo sono giunti i Carabinieri per un sopralluogo anche per accertare la merce rubata, sembra una somma di denaro e qualche oggetto ma il tutto e’ ancora da quantificare. Dalle prime informazioni sembra che l’attività sia priva di telecamere di sorveglianza e pertanto sembra al momento difficile risalire agli artefici del furto.

redazione – foto archivio