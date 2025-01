Furto incredibile in una concessionaria di Cassino: rubata una Porsche da 80.000 euro

Un colpo studiato nei minimi dettagli è stato messo a segno questo pomeriggio a Cassino, quando un gruppo di malviventi ha utilizzato un’auto rubata come ariete per sfondare l’ingresso di una nota concessionaria. Approfittando della pausa pranzo, i ladri hanno agito rapidamente, portando via una Porsche del valore di 80.000 euro in pochi minuti.

Nonostante il tempestivo intervento della polizia, allertata dal sistema d’allarme scattato sul cellulare del proprietario, i malviventi sono riusciti a dileguarsi. Le indagini, coordinate dal vicequestore Flavio Genovesi, si concentrano ora sui filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno della concessionaria.

Oltre all’aspetto investigativo, questo furto ha scosso l’intera comunità locale, che ora si interroga su come proteggere le proprie attività e collaborare con le autorità per contrastare episodi simili.

FOTO ARCHIVIO