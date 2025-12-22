Furto in pieno centro a Isola del Liri: ladri forzano una finestra e svaligiano una casa

Un furto è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Siberia di Isola del Liri, a pochi passi dalla piazza principale della zona. I malviventi si sono introdotti all’interno di un’abitazione dopo aver forzato e danneggiato una finestra affacciata direttamente sulla piazza.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero raggiunto l’infisso salendo su una delle numerose auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro l’appartamento, rovistando in diverse stanze.

Il bottino è consistente: sono stati sottratti numerosi oggetti in oro e una somma di denaro contante superiore ai duemila euro. Tra gli oggetti rubati anche un grande salvadanaio, elemento che rende l’episodio particolarmente doloroso per i proprietari dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti già nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Isola del Liri, che hanno avviato le indagini. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire agli autori del furto.

L’episodio ha suscitato sconcerto e amarezza tra i residenti.

Foto archivio

