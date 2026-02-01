Furto in abitazione: arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri 30 gennaio u.s., a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Compagnia di Anagni, hanno dato esecuzione ad un decreto di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone – ufficio esecuzioni penali-, nei confronti di un 33enne di Frosinone, ma di fatto domiciliato da tempo a Ferentino, censito in banca dati FF.PP.. I militari al termine degli accertamenti finalizzati al suo rintraccio lo hanno individuato nel comune di Ferentino, procedendo al suo arresto. l’uomo condotto in caserma, al termine delle formalità di rito è stato tradotto, su disposizione dell’A.G. mandante, presso la casa Circondariale di Frosinone dovendo espiare la pena detentiva di anni 2, mesi 7 e giorni 27, di reclusione per un furto commesso a Ceccano nel 2019.

FOTO ARCHIVIO

