Furto e tentata estorsione ai danni di un operatore sanitario dell’ospedale di Frosinone

Il Segretario Cuozzo: « Sanitari lasciati soli, servono interventi per la sicurezza».

Grave episodio di microcriminalità ai danni di un operatore sanitario presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Un infermiere in servizio al triage del pronto soccorso si è accorto, nel corso del turno, della scomparsa del proprio telefono cellulare. Insospettito, ha chiesto a un collega di provare a farlo squillare, ma a rispondere è stato un uomo sconosciuto, il quale ha preteso soldi per restituire il dispositivo. Grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato rintracciato e bloccato nella zona indicata. L’infermiere ha potuto così recuperare il proprio telefono, mentre l’autore del gesto è stato condotto in questura, dove è stata formalizzata la denuncia.

«Questo ennesimo episodio, per fortuna conclusosi senza conseguenze gravi, testimonia il continuo e permanente stato di insicurezza in cui si trovano a operare i professionisti della sanità – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – La Cisl Funzione Pubblica si batte da tempo affinché vengano messe in atto azioni concrete per garantire la sicurezza del personale sanitario, troppo spesso vittima di episodi di violenza, furti e intimidazioni. È inaccettabile che medici, infermieri e operatori socio-sanitari debbano svolgere il proprio lavoro in ambienti in cui manca la tutela necessaria. È ora che si passi dalle parole ai fatti: servono più controlli, più vigilanza, più prevenzione. La sicurezza nei luoghi di cura non può più essere rimandata. Come organizzazione sindacale continueremo a batterci affinché i vertici aziendali avviino progetti specifici per garantire presidi di sicurezza in tutti gli ospedali della provincia di Frosinone. Questo stato di paura e di pericolo in cui operano lavoratori e lavoratrici non è più accettabile».