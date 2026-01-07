Furto con strappo: identificato e denunciato un 20enne

Un’aggressione rapida, una fuga a piedi e un’indagine serrata che porta all’identificazione del responsabile. È questo l’epilogo di un episodio di furto con strappo avvenuto nello scorso mese di dicembre nel centro di Sant’Elia Fiumerapido. Nei primi giorni del nuovo anno, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una accurata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine nonostante la giovane età. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe avvicinato una donna del luogo per poi spintonarla, facendole cadere di mano il portafoglio. In pochi istanti si sarebbe impossessato di carte bancarie e circa 400 euro in contanti, dileguandosi immediatamente a piedi tra le vie del paese. Determinanti per l’identificazione dell’autore sono stati i dettagli forniti dalla vittima al momento della denuncia e la minuziosa analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, che hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica e risalire al presunto responsabile. Il giovane è ora indagato per furto con strappo e la sua posizione è al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Un risultato che evidenzia ancora una volta la prontezza operativa e l’attenzione al controllo del territorio dei Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido, a tutela della sicurezza della comunità.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..