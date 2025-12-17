Furto con scasso alla scuola “Dante Alighieri” di Isola del Liri

Ancora un episodio ai danni di un istituto scolastico del territorio. Nella notte ignoti si sono introdotti all’interno della scuola “Dante Alighieri” di Isola del Liri, situata in località Valcatoio, mettendo a segno un furto con scasso.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero sottratto diverso materiale informatico, in particolare alcuni computer utilizzati per le attività didattiche. Oltre al furto, i locali dell’istituto sarebbero stati imbrattati, causando ulteriori disagi alla scuola.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Foto Penna e Spada