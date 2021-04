Furto allo store Boccadamo di Roma, l’imprenditore: “Costretto a chiudere. La fine di un sogno”

“Purtroppo amici questa domenica non è cominciata come avrei voluto.” Inizia così il post pubblicato insieme ad alcune foto e un video di Tonino Boccadamo,noto imprenditore ciociaro, dove purtroppo lo store in via Frattina a Roma, è stato oggetto di furto, come lui stesso scrive.Le telecamere hanno ripreso un uomo che è entrato nel negozio facendo molti danni e rubando la cassa. Tonino Boccadamao amareggiato e dispiaciuto,sia per il furto subito che per questo periodo molto difficile, comunica la chiusura dello store a Roma, che si trova vicino Piazza di Spagna. Riportiamo di seguito il post la lui pubblicato sui social.

“Purtroppo amici questa domenica non è cominciata come avrei voluto.Il Flagship Store Boccadamo in via Frattina, a Roma, è stato oggetto di un furto. Lascia sgomenti che ciò sia accaduto in pieno centro storico della capitale, a due passi da Piazza di Spagna. Il balordo ha rubato la cassa che naturalmente era vuota, ma molti i danni materiali.A ciò si aggiunge un anno difficile, con prolungati periodi di chiusura e un affitto ingente.Con tutto ciò, mi trovo costretto a chiudere lo store di Roma. Un dispiacere enorme, a cui si aggiunge tanta amarezza per la fine di un sogno in cui ho creduto molto.”

