Furto al Santa scolastica di Cassino, rubate mascherine ed altri dispositivi

E’ un gesto vile e vergognoso quello accaduto nello scorso fine settimana presso alcuni reparti del Santa Scolastica di Cassino. Ignoti infatti, approfittando dell’incessante mole di lavoro svolta in questi giorni da tutto il personale della ASL, impegnato a dare il massimo nella cura dei più bisognosi, avrebbero approfittato della bassa sorveglianza rubando mascherine, occhiali ed altri dispositivi di protezione individuale, nei reparti di Oculistica, pediatria e gastroenterologia. A quanto pare, oltre all’aumento delle persone colpite dal virus, aumentano anche quelle colpite da inciviltà e sdegno totale delle regole. Queste le dichiarazioni giunteci dall’addetto stampa della ASL, in merito allo sprezzante gesto: “Gli autori del furto hanno forzato armadietti chiusi e carrelli di emergenza con sigillo ed hanno agito dimostrando un rivoltante disprezzo verso la vita, il sacrificio, la generosità, la comunità, la legge e, soprattutto, la tanta abnegazione che medici, infermieri, apparato sanitario, forze dell’ordine, volontari, Regione, Governo stanno mettendo in campo superando ogni limite, prosciugando ogni energia.

S.M.

