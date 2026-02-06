FURTO AGGRAVATO IN ABITAZIONE, ARRESTATO UN UOMO

I Carabinieri della Stazione di Pontecorvo (FR) unitamente ai colleghi e dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M., nel corso della notte, hanno tratto in arresto un uomo per furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, in Falvaterra (FR). L’intervento veniva eseguito presso un’abitazione privata, dove i militari sorprendevano due soggetti intenti a rovistare all’interno dell’immobile. Alla vista delle forze dell’ordine, uno dei due tentava di allontanarsi con parte della refurtiva opponendo resistenza, mentre il complice riusciva a darsi alla fuga. Al fine di contenere l’azione aggressiva del soggetto e procedere alla sua immobilizzazione, i militari operanti facevano ricorso, nel rispetto delle procedure previste, all’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici, riuscendo a bloccarlo e a trarlo in arresto. L’arrestato è un cittadino di nazionalità georgiana, di 45 anni. Nel corso dell’operazione veniva recuperata refurtiva costituita da monili in oro, orologi, tablet, monete da collezione e altri oggetti di valore, che veniva restituita al legittimo proprietario dell’abitazione. Dagli accertamenti eseguiti emergeva che l’accesso all’immobile era avvenuto mediante il taglio della recinzione perimetrale e la forzatura di una finestra posta al piano terra; i locali dell’abitazione risultavano completamente messi a soqquadro. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone, veniva tradotto presso il Tribunale di Frosinone per la celebrazione del rito direttissimo, all’esito del quale l’arresto veniva convalidato e veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati predatori, costantemente attuato dall’Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia. L’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p. durante le successive fasi processuali.

foto archivio