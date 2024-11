Furti, vertice sicurezza tra i Comuni di Cori e Rocca Massima e i Carabinieri

Nei giorni scorsi si è tenuto presso il municipio di Cori il vertice sovracomunale richiesto dall’amministrazione ai carabinieri per sollecitare una maggiore attenzione in particolare nelle zone di campagna anche come forma di deterrenza nei confronti dei furti che si sono ripetuti nell’ultimo periodo. Alla riunione erano presenti il sindaco di Cori Mauro De Lillis, il suo vice con delega alla Sicurezza Ennio Afilani, l’assessore al Bilancio Simonetta Imperia, il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli, il comandante della polizia locale Lidia Cioeta e gli uomini della stazione dei carabinieri di Cori con il maresciallo Luca Cuoco. All’ordine del giorno, quindi, il tema sicurezza sul territorio di Cori, Giulianello e Rocca Massima in seguito al recente intensificarsi degli episodi di furto nelle abitazioni, rispetto ai quali si è valutata una maggiore attività di controllo e vigilanza anche in collaborazione con la polizia locale.

L’Amministrazione comunale, dunque, continua a sollecitare la massima attenzione delle istituzioni preposte.

Ai cittadini è vivamente sconsigliato agire da sé, anche perché potrebbero ritrovarsi di fronte ad evenienze davvero complicate da gestire e pericolose per la propria incolumità. Ciò che invece possono fare di veramente utile è segnalare al 112 eventuali e ripetute presenze anomale di persone e automobili. In questi casi è sempre auspicabile prudenza, buon senso e fiducia nei confronti di tutte le autorità interessate che, seppure silenziosamente, stanno operando e collaborando mantenendo sempre alta l’allerta.