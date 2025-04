FURTI DI PONTEGGI EDILI, ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Proseguono da parte della Polizia di Stato di Frosinone i controlli ad autocarri e furgoni in transito sull’ Autostrada A1 al fine di “scovare” delle vere e proprie bande dedite a furti in danno di ditte edili della provincia.

Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino individuavano un furgone sospetto che viaggiava in palese sovraccarico ed a velocità sostenuta.

Intimato l’Alt, il conducente incurante proseguiva la marcia.

Nasceva così un inseguimento di quasi 10 chilometri lungo l’autostrada del Sole, nel corso del quale l’autocarro più volte tentava di speronare l’auto della Polizia.

Solo con l’ausilio di un’altra pattuglia il mezzo veniva fermato, ma, nonostante ciò, l’autista tentava un ulteriore fuga a piedi; veniva immediatamente bloccato.

L’intuizione dei poliziotti si rivelava vincente, poiché nel furgone, incastrati nel vano di carico, vi erano dei ponteggi edili, che erano stati rubati nella notte precedente ad un’impresa di costruzioni della provincia.

L’uomo già noto alle Forze dell’Ordine per un analogo furto, veniva tratto in arresto e condotto presso il carcere di Cassino, a disposizione della A.G. e contravvenzionato per guida senza patente perché mai conseguita.

Tutto il materiale, del valore di circa 15.000,00 euro, veniva recuperato e restituito all’avente diritto.

Foto Archivio – comunicato stampa