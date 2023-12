Furti ad attività commerciali: arrestato 47enne

Lo scorso 30 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino eseguivano un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale a carico di un 47enne già noto alle forze dell’ordine, riconosciuto quale autore di diversi furti effettuati lo scorso mese di ottobre ai danni di alcune attività commerciali di Cassino. L’uomo, già detenuto agli arresti domiciliari per fatti analoghi, veniva immortalato dai sistemi di videosorveglianza, in più circostanze e sempre in orario notturno mentre, durante la chiusura delle attività commerciali, dopo aver forzato la porta d’ingrasso, si introduceva nei locali e apriva i registratori di cassa e si impossessava dell’incasso. Le immagini consentivano ai carabinieri l’immediata individuazione del soggetto che dovrà rispondere di furto aggravato. Continua il quotidiano impegno dei Carabinieri di Cassino nel contrasto di ogni forma di illegalità con particolare attenzione aio reati predatori particolarmente sentiti dalla cittadinanza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

