Furia vandalica contro i simboli sacri: statue decapitate tra Ceccano e Pofi

Nuova escalation di atti vandalici nel territorio tra Ceccano e Pofi, dove nelle ultime ore sono state danneggiate diverse statue religiose, alimentando sconcerto e indignazione tra i cittadini. A Ceccano, in via Due Cone, è stata rinvenuta questa mattina l’effige del Sacro Cuore di Gesù completamente decapitata. Un episodio che segue, a distanza di poche ore, un secondo intervento dei carabinieri in via Colle Pirolo: qui ignoti hanno reciso le teste di due statue, quella di Padre Pio (alta circa 30 centimetri) e quella di Santa Maria a Fiume (di circa 40 centimetri). Non si tratta di un caso isolato. Un analogo atto vandalico è stato registrato anche in località Molella, nel comune di Pofi, dove è stata decapitata la statua della Madonna del Carmine. Sui tre episodi indagano i militari dell’Arma, che stanno passando al vaglio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre cresce la preoccupazione per una sequenza di gesti che colpiscono simboli profondamente radicati nella comunità.