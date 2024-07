Furgone impazzito finisce contro il dehors di un bar: 5 persone ferite

Tragedia sfiorata lungo la strada Aurelia a Loano in Liguria: un furgone Iveco Daily di colore bianco è finito sul marciapiede investendo quattro persone sedute nel dehors di un bar. La dinamica non è del tutto chiara e che cosa sia successo: da appurare i motivi per cui l’uomo alla guida del furgone adibito alle consegne abbia perso il controllo del veicolo.È successo qualche minuto prima delle 8 all’incrocio tra via Trento e Trieste a Loano. Sul posto quattro ambulanze e l’automedica del 118. Il bilancio è di cinque persone trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Intervenuta la polizia stradale che sta ricostruendo l’incidente e facendo i rilievi del caso. leggo.it – foto archivio

