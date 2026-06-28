Furgone contro un muro, poi prende fuoco: uomo salvato dai residenti

Un grave incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella notte a Piumarola, frazione di Villa Santa Lucia. Un uomo residente a Piedimonte San Germano, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del furgone che stava conducendo, finendo violentemente contro un muro.

L’impatto è stato particolarmente violento e, pochi istanti dopo lo schianto, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Provvidenziale il coraggio di alcuni residenti della zona che, svegliati dal forte boato, sono usciti dalle proprie abitazioni e si sono precipitati sul luogo dell’incidente, riuscendo a estrarre il conducente dall’abitacolo prima che l’incendio si propagasse completamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cassino, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.

L’episodio avrebbe potuto avere un epilogo drammatico, ma il tempestivo intervento dei cittadini si è rivelato decisivo, evitando che l’incendio trasformasse l’incidente in una tragedia. Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono tuttora in corso.