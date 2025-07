Funzioni Locali. Recupero indennità non percepite durante le ferie: ecco come fare

La Cisl Fp: “Questione di dignità e di rispetto per lavoratori e lavoratrici”.

Una recente convergenza tra le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione ha stabilito in modo chiaro un principio fondamentale: le indennità accessorie e variabili devono essere riconosciute anche durante i periodi di ferie retribuite. Si tratta di un diritto che riguarda migliaia di lavoratrici e lavoratori delle Funzioni Locali, spesso esclusi da queste voci stipendiali nei periodi di assenza per ferie, nonostante esse debbano garantire la piena continuità della retribuzione ordinaria.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali, che la Cisl Fp si appresta a sottoscrivere, contiene finalmente una norma esplicita a tutela di questo diritto. Tuttavia, molte amministrazioni locali stanno ritardando o omettendo del tutto i pagamenti dovuti, costringendo i lavoratori a lunghi tempi di attesa o a rinunciare a quanto loro spettante.

«Abbiamo deciso di attivare un servizio di patrocinio legale per consentire a tutti i lavoratori interessati di far valere i propri diritti attraverso un ricorso mirato – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali Raffaele Ercoli – Si tratta di uno strumento concreto ed efficace per ottenere il riconoscimento delle somme dovute, senza costi iniziali per chi aderisce all’iniziativa. È inaccettabile che, nonostante i pronunciamenti della giustizia europea e italiana, tanti lavoratori e lavoratrici delle Funzioni Locali continuino a vedersi negare un diritto fondamentale come quello alla piena retribuzione durante le ferie. Come Cisl Fp Frosinone siamo in prima linea per affermare questo principio, offrendo supporto legale e sindacale a tutti coloro che intendono ottenere quanto spetta loro. Non si tratta solo di una questione economica, ma di dignità e rispetto per il lavoro svolto ogni giorno nella pubblica amministrazione. Il nostro messaggio è chiaro: il lavoro pubblico va riconosciuto e valorizzato sempre, anche durante le ferie».