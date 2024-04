Fumone, una panchina gialla per sensibilizzare e informare sull’endometriosi

Quarantaduesima panchina gialla, la nostra Endopank, inaugurata nel Campo Pluriuso Madonna delle Grazie per sensibilizzare e informare sull’endometriosi. “Sediamoci sul giallo Endopank”, è il motto dell’ Associazione “La voce di una è la voce di tutte” nonché il colore che testimonia la battaglia che la stessa associazione sta portando avanti sul territorio.

Sensibilizzare su un argomento molto importante, su una patologia cronica che colpisce 3 milioni di persone in Italia e circa 700 mila solo nel Lazio, è necessario affinché questa malattia che colpisce l’utero femminile e non solo, se non diagnosticata in tempo può portare danni irreparabili.

“Ringrazio Tiziana Genito – ha detto il sindaco Campoli – tutor referente dell’ Associazione, che ha portato la sua esperienza a Fumone e l’Associazione stessa che ha scelto il nostro paese per questa campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi”.

COMUNICATO STAMPA