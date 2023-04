Fumone, un successo la “Panoramica Canterno Race 2023”

Le parole del sindaco Matteo Campoli:

“Sono stati 350 gli iscritti alla nostra prima edizione GARA PODISTICA PANORAMICA CANTERNO RACE 2023, svoltasi nella mattinata di ieri nella bellissima location del Lago di Canterno.

12 Km di percorso misto tra terreno /asfalto /sterrato e completamente pianeggiante.

Vincono questa prima edizione tra le assolute LAICA SOUFYANE e tra gli assoluti DIEGO PAPOCCIA ai quali facciamo i nostri più sentiti complimenti.

È stata tanto per la Pro loco, quanto per l’Amministrazione Comunale, una bellissima scoperta quella della Panoramica Canterno Race.

Ci abbiamo creduto e abbiamo cercato di organizzare questa manifestazione nei migliori dei modi ed anche se con un pò di inesperienza, siamo riusciti ad ottenere il massimo risultato.

Nostri ospiti della giornata anche il sindaco di Trivigliano Gianluca Latini e il vicesindaco Salvatore Pitocco che ringrazio della presenza.

Non posso non ringraziare per il loro aiuto e supporto la consigliera del Comune di Frosinone Alessia Turriziani e il direttore gara Gianluca Bonanni che hanno lavorato con noi all’iniziativa.

Ringrazio la Polizia Locale di Trivigliano, la Polizia Locale e i volontari della Protezione civile di Fumone, il nostro magnifico fotografo ufficiale Ivan Sommonte che con i suoi scatti conserva ogni momento,la Pro Loco Fumone degli Ernici , che ha creato l’evento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le società partecipanti e tutti gli atleti, veri protagonisti della bellissima giornata sportiva di ieri.

LO SPORT NON È SOLO FATICA, MA È AMORE PER SE STESSI, PER IL PROPRIO CORPO, PER LA PROPRIA MENTE ed è dovere di questa Amministrazione riportarlo nel nostro Paese.

Vi aspettiamo l’anno prossimo con la seconda edizione della PANORAMICA CANTERNO RACE”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati