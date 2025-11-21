Fumone, trasporto pubblico: La Regione Lazio incontra solo comuni amici, ma l’emergenza riguarda tutti

“Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra l’Assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e i rappresentanti di alcuni Comuni del territorio, con al centro la riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale.Un confronto certamente importante, ma che – ancora una volta – non ha visto coinvolto il Comune di Fumone insieme ad altri Comuni direttamente interessati dalla rimodulazione del servizio.Non posso nascondere la mia sorpresa e il mio disappunto.Parliamo di un tema che riguarda tutti i cittadini della nostra provincia, studenti, lavoratori, famiglie, anziani.Il trasporto pubblico non ha colore politico e non può essere affrontato con tavoli ristretti o consultazioni parziali. A maggior ragione con lo stop previsto per gennaio, che rischia di mettere in seria difficoltà intere comunità”.

Così in una nota, il sindaco di Fumone Matteo Campoli.

“Per questo – prosegue – richiedo con urgenza, a tutela della mia comunità, che la Regione Lazio convochi un tavolo istituzionale completo, con la presenza di tutti i sindaci e amministratori interessati, così da discutere in modo trasparente e condiviso le soluzioni da adottare.

È necessario che le decisioni non vengano prese sopra la testa dei territori, ma costruite ascoltando chi li amministra quotidianamente e ne conosce i bisogni reali. Nonostante alcuni Comuni siano stati invitati all’incontro di alcuni giorni fa, molti altri – tra cui Fumone – sono rimasti esclusi.

Una situazione che non possiamo accettare, considerando le ricadute concrete che la riorganizzazione del servizio avrà sulla popolazione. Confido nella sensibilità dell’Assessore Ghera e della Regione Lazio affinché si apra immediatamente un confronto serio, completo e risolutivo.

La nostra comunità non merita incertezze né attese: merita risposte e un servizio di trasporto pubblico efficiente, stabile e garantito”.