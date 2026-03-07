Fumone, torna la Canterno Race: al via la IV edizione della gara podistica panoramica

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate nel territorio ernico. Domenica 12 luglio 2026 si svolgerà la IV edizione della Canterno Race, la gara podistica panoramica organizzata dalla Pro Loco Fumone degli Ernici con il patrocinio del Comune di Fumone, nello scenario naturalistico del Lago di Canterno, presso l’area Oasy Park Lago di Canterno.

La manifestazione, giunta al quarto anno consecutivo, rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo del territorio e nasce da un percorso di collaborazione costruito negli anni tra amministrazione comunale e associazionismo locale, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso lo sport e la valorizzazione delle sue bellezze naturali.

La Canterno Race si inserisce infatti in un progetto più ampio che punta a rafforzare l’attrattività del lago e dell’intero comprensorio, mettendo insieme sport, turismo e promozione ambientale.

In questo senso, la gara podistica si conferma un’iniziativa capace di richiamare ogni anno atleti, appassionati e visitatori, contribuendo a far conoscere sempre di più il patrimonio paesaggistico dell’area del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, in cui ricade il Lago di Canterno.

L’edizione 2026 sarà quindi un nuovo tassello di un percorso che negli anni ha visto crescere la manifestazione e consolidarsi la collaborazione tra istituzioni e realtà associative del territorio.

La gara è già stata inserita nel calendario degli eventi sportivi estivi, confermando la volontà di proseguire con continuità in un progetto che punta a valorizzare il territorio e a promuovere uno stile di vita sano attraverso lo sport.