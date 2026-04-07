Fumone, svolta per l’impianto sportivo “Madonna delle Grazie”: bando per la gestione, parco aperto H24 e nuovi servizi

Il Comune di Fumone prosegue nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e delle strutture sportive cittadine. E ora, punta a dare una svolta all’impianto Sportivo Comunale “Madonna delle Grazie” con un avviso Pubblico per Manifestazione l’affidamento in concessione della struttura: ciò a seguito degli investimenti realizzati dall’Amministrazione comunale, che hanno riguardato in particolare il miglioramento della fruibilità dell’intera area, la realizzazione del nuovo manto sintetico della pista pedonale che circonda il parco, ulteriori migliorie all’impianto con l’obiettivo di rendere lo spazio sempre più accessibile, moderno e funzionale per cittadini e famiglie. Su volontà del sindaco Campoli è stato inserito un punto fondamentale all’avviso: il parco pubblico dovrà essere aperto e fruibile 24 ore su 24, garantendo così la piena accessibilità a tutta la comunità e in particolare ai giovani che usufruiscono dell’impianto. L’Amministrazione, inoltre, darà la possibilità al futuro gestore di attivare un piccolo punto ristoro, al fine di arricchire i servizi offerti e rendere l’area ancora più viva e attrattiva.

“Con questi interventi vogliamo restituire ai cittadini uno spazio riqualificato e pienamente vivibile – dichiara il sindaco Matteo Campoli – garantendo da un lato la fruizione pubblica del parco senza limitazioni orarie e dall’altro creando le condizioni per una gestione qualificata che possa valorizzare ulteriormente tutta la struttura. È un investimento concreto sulla qualità della vita e sulla socialità del nostro territorio. Il Comune continuerà a lavorare per migliorare e potenziare gli spazi pubblici, con particolare attenzione allo sport, al benessere e alla vivibilità urbana”.