Fumone si prepara alla Birra Fest 2026: tre giorni tra birra artigianale, musica e sapori della Ciociaria

Tre serate dedicate alla birra artigianale, alla musica dal vivo e alla valorizzazione delle eccellenze locali. Dal **24 al 26 luglio 2026** torna la **Fumone Birra Fest**, appuntamento estivo che animerà il **Piazzale Volubro** con un ricco programma all’insegna della convivialità.

L’edizione 2026 punta a promuovere il territorio attraverso la presenza di **birrifici artigianali della Ciociaria**, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare produzioni locali e conoscere da vicino le realtà brassicole della provincia.

Accanto alle birre, non mancherà un’ampia proposta gastronomica con **primi piatti, panini, patatine e numerose altre specialità**, pensata per soddisfare tutti i gusti e proposta a prezzi popolari, con l’obiettivo di rendere la manifestazione accessibile a famiglie, giovani e gruppi di amici.

Per tutte e tre le serate è previsto un programma di **musica dal vivo e intrattenimento**, che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera di festa nel suggestivo scenario del borgo di Fumone.

Gli organizzatori sottolineano come la manifestazione rappresenti anche un’occasione per sostenere le attività del territorio e promuovere le produzioni locali, nella convinzione che investire nelle eccellenze della Ciociaria significhi contribuire alla crescita dell’intera comunità.

L’appuntamento è quindi dal **24 al 26 luglio** al **Piazzale Volubro di Fumone**, per tre giorni all’insegna del gusto, della musica e della convivialità.