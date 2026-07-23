Fumone si prepara ad accendere l’estate con il BirraFest: tre serate tra musica, gusto e divertimento

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fumone birr fest 2026
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Dal 24 al 26 luglio, il suggestivo scenario di Piazzale Volubro ospiterà il Fumone BirraFest, tre serate dedicate alla convivialità, alla buona cucina e alla musica dal vivo, organizzate dal Comune di Fumone e dalla Pro Loco Fumone degli Ernici.

Il programma propone intrattenimento per tutti i gusti: venerdì spazio alla musica dal vivo con Accademia in Canto, sabato una serata tutta da ballare con Nick Peloso, The Maestro e DJ Chris, mentre domenica sarà la volta dell’energia della Back to the Future Live Band.

Accanto agli spettacoli, un’offerta gastronomica pensata per valorizzare i sapori della tradizione, con primi piatti diversi ogni sera, panini, arrosticini, patatine e un’ampia selezione di birre artigianali grazie alla presenza dei birrifici Shire Brewing e Birrificio Ciociaro.

L’obiettivo è quello di offrire un evento accessibile e aperto a tutti, dove famiglie, giovani e gruppi di amici possano trascorrere una serata di qualità senza rinunciare al piacere di mangiare bene e divertirsi. Una festa popolare, con un’attenzione particolare a mantenere un’offerta gastronomica dal rapporto qualità-prezzo particolarmente conveniente, per permettere a chiunque di vivere l’esperienza del BirraFest.

Per tre giorni Fumone diventerà così un punto di riferimento per l’estate della Ciociaria, unendo l’atmosfera unica del borgo alla musica, ai sapori e allo spirito di condivisione che caratterizzano una delle manifestazioni più attese della stagione.

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