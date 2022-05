Fumone si aggiudica il concorso ‘PAESI SÌ’, la gioia del sindaco Campoli

Fumone si aggiudica il concorso ‘PAESI SÌ’ delle trasmissione di RAI 1 ‘ITALIA SÌ’ condatta da Marco Liorni, in onda il sabato pomeriggio.

“Una grande soddisfazione per il nostro Comune – ha detto il sindaco Matteo Campoli -. Una bellissima festa che ha visto tante persone accorrere e per sostenere l’amico Stefano Petri che ha dato lustro a Fumone e all’intero territorio. Lo ringraziamo, e grazie anche alla mia squadra di amministratori, alla Pro loco, al gruppo folk, alle attività commerciali del centro storico, al centro anziani, alla Polizia locale di Fumone e Trivigliano, alla Protezione Civile, alle donne che hanno cucinato le gustosissime frappe, che hanno collaborato in questa splendida giornata. Anche da queste occasioni passa la valorizzazione delle nostre bellezze. La Rai è stata una vetrina per il nostro borgo. È stato importante poter stare in piazza con tanti cittadini che vogliono lasciarsi alle spalle gli anni complicati della pandemia”.

COMUNICATO STAMPA