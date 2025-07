Fumone, riapre il “Campo Pluriuso Madonna delle Grazie”: un luogo rinnovato per la comunità

È stato ufficialmente inaugurato ieri il nuovo “Campo Pluriuso Madonna delle Grazie”, dopo un importante intervento di ristrutturazione e valorizzazione dell’intera area.

L’intervento ha restituito alla cittadinanza uno spazio moderno, accogliente e funzionale: il campo da calcetto è stato completamente rinnovato con un nuovo manto erboso sintetico, è stata realizzata una pista pedonale che circonda tutta la struttura, sono state piantate oltre 25 alberature di grandi dimensioni, e creato un nuovo parco giochi per i più piccoli, dotato di manto erboso in prato inglese e giochi moderni e sicuri.

“Un momento particolarmente toccante della giornata – ha spiegato il sindaco Campoli – è stato quello dedicato all’intitolazione del campo da bocce alla memoria di una persona che ha dato molto per questa struttura e per la sua comunità. Un riconoscimento che affonda le sue radici in una promessa fatta più di dieci anni fa, quando Francesco Padovano – insieme a me che all’epoca ricoprivo il Ruolo di assessore – prese un impegno preciso per ristrutturare il campo da bocce.

Quella promessa è diventata realtà, e in campagna elettorale abbiamo scelto di onorare la parola data alla famiglia”.

Presenti all’evento la moglie Carla e le figlie di Patrizia e Bruna. Un gesto simbolico, ma profondamente sentito, che sottolinea quanto sia importante riconoscere chi ha lavorato con passione per il bene della collettività.