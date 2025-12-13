Fumone presenta “Natale al Borgo Sì”: un Natale ricco di eventi nel cuore del borgo

Il Comune di Fumone, in collaborazione con la Pro Loco Fumone degli Ernici APS e con le associazioni del territorio, presenta il programma di “Natale al Borgo Sì”, una rassegna di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori dal 14 dicembre al 6 gennaio, valorizzando la magia delle festività e lo straordinario fascino del borgo.

Il calendario prevede momenti per tutte le età:

• 14 dicembre – Brindisi di fine anno al Centro Anziani

• 20 dicembre – Brindisi con il Fumone Calcio

• 22 dicembre – Laboratorio creativo “Accendiamo il Natale”

• 21, 27 e 28 dicembre – Serate dedicate a tombolate e spettacolo teatrale

• 31 dicembre – Capodanno in piazza

• 2 gennaio – Recital concerto “Biofilia Natale”

• 3 gennaio – Brindisi e consegna attestati neolaureati, gita fuori porta, concerto “Christmas Pop”

• 4 e 5 gennaio – Tombolate Pro Loco

• 6 gennaio – Arriva la Befana e, a seguire, polenta per tutti e maxi tombola

“Ringrazio le associazioni e i volontari che, con impegno e entusiasmo, rendono possibile un Natale vivo e attrattivo nel nostro meraviglioso borgo” ha dichiarato il Sindaco Matteo Campoli. “Invito tutti a partecipare agli appuntamenti in programma e a vivere insieme la bellezza delle festività a Fumone”.