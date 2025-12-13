Fumone presenta “Natale al Borgo Sì”: un Natale ricco di eventi nel cuore del borgo

Il calendario prevede momenti per tutte le età:
• 14 dicembre – Brindisi di fine anno al Centro Anziani
• 20 dicembre – Brindisi con il Fumone Calcio
• 22 dicembre – Laboratorio creativo “Accendiamo il Natale”
• 21, 27 e 28 dicembre – Serate dedicate a tombolate e spettacolo teatrale
• 31 dicembre – Capodanno in piazza
• 2 gennaio – Recital concerto “Biofilia Natale”
• 3 gennaio – Brindisi e consegna attestati neolaureati, gita fuori porta, concerto “Christmas Pop”
• 4 e 5 gennaio – Tombolate Pro Loco
• 6 gennaio – Arriva la Befana e, a seguire, polenta per tutti e maxi tombola
“Ringrazio le associazioni e i volontari che, con impegno e entusiasmo, rendono possibile un Natale vivo e attrattivo nel nostro meraviglioso borgo” ha dichiarato il Sindaco Matteo Campoli. “Invito tutti a partecipare agli appuntamenti in programma e a vivere insieme la bellezza delle festività a Fumone”.