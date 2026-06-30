Fumone, prende il via “Estate a Fumone 2026”: si parte sabato 4 luglio con le attese Cantine Riaperte

Prende il via il calendario di “Estate a Fumone 2026”, il ricco cartellone di appuntamenti promosso dal Comune di Fumone e dalla Pro Loco Fumone degli Ernici APS, pensato per animare il borgo con eventi culturali, enogastronomici, sportivi e di intrattenimento fino alla fine di agosto.

Ad inaugurare ufficialmente la stagione estiva sarà, sabato 4 luglio alle ore 20.30, uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici dell’estate fumonese: “Cantine Riaperte”, nel suggestivo centro storico del paese.

Per una sera le antiche cantine del borgo torneranno ad aprire le proprie porte, trasformandosi in luoghi di degustazione, incontro e convivialità. Un percorso tra sapori, tradizioni e storia che consentirà a cittadini e visitatori di vivere un’esperienza autentica, riscoprendo il fascino di uno dei borghi più affascinanti della Ciociaria attraverso le sue eccellenze enogastronomiche e l’atmosfera unica dei vicoli medievali.

L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un programma estivo ricco di eventi che accompagneranno residenti e turisti per tutta la stagione, tra spettacoli di danza, manifestazioni sportive, presentazioni di libri, concerti, il Fumone Birra Fest, la tradizionale Cena sotto le Stelle, teatro, iniziative dedicate ai bambini e la mostra di pittura dell’artista Mauro Panunti.

«Con “Estate a Fumone 2026” vogliamo offrire un calendario capace di valorizzare il nostro territorio e renderlo sempre più attrattivo, coinvolgendo cittadini, associazioni e visitatori. Le Cantine Riaperte rappresentano il modo migliore per dare il via all’estate: un evento che racconta la nostra identità, le nostre tradizioni e l’accoglienza che da sempre contraddistingue Fumone. Invitiamo tutti a vivere il borgo e a partecipare alle tante iniziative in programma», dichiara il sindaco Matteo Campoli.

«La Pro Loco ha lavorato con entusiasmo per costruire un calendario vario e di qualità, capace di soddisfare ogni fascia d’età. Le Cantine Riaperte sono un appuntamento simbolo della nostra comunità, perché uniscono storia, cultura, enogastronomia e socialità. Siamo pronti ad accogliere visitatori provenienti da tutto il territorio e a far conoscere il meglio di Fumone», conclude il presidente della Pro Loco Fumone degli Ernici APS, Michele Cecchetti.