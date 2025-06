FUMONE, OGGI (GIOVEDÌ 12 GIUGNO) ALLE 19 LA FIACCOLATA PER RICONOSCIMENTO STATO PALESTINA

“Una piccola luce stretta tra le mani per tenere ancora accesa la speranza per Gaza”.

Fiaccolata per il riconoscimento dello Stato della Palestina e per la condanna della catastrofe umanitaria che sta coinvolgendo civili innocenti.

Oggi giovedì 12 giugno 2025 alle ore 19:00 Consiglio Comunale in seduta straordinaria e successiva fiaccolata con partenza da piazza Porta Romana con deposizione finale della bandiera palestinese in Comune.

A causa della limitata capienza della sala, sarà possibile ascoltare il Consiglio Comunale da piazza Porta Romana.

Siete tutti invitati a partecipare.

IL SINDACO MATTEO CAMPOLI