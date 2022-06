Fumone, inaugurata per il progetto “Una boccata d’arte”

“È stata inaugurata ieri, a Fumone, la mostra dell’artista Dessislava Madanska per il progetto “Una boccata d’arte”. Vi aspettiamo presso la Collegiata di Maria SS. Annunziata per vedere le opere che l’artista lascerà in paese fino al 18 settembre 2022.

Ringraziamo l’ambasciatore bulgaro presso la Santa Sede Bogdan Patashev per aver presienzato l’evento”.

Così in una nota il sindaco di Fumone, Matteo Campoli.

COMUNICATO STAMPA

