Fumone, il sindaco Campoli premia i giovano laureati del paese

“Nei giorni scorsi, presso gli uffici comunali, ho donato con enorme piacere una pergamena all’ultima neo-laureata del 2023.

Questa Amministrazione, dall’anno in corso, ha deciso di omaggiare tutti i laureati di Fumone attraverso una piccola cerimonia e la consegna di una pergamena simbolica. Si tratta di un piccolissimo riconoscimento da parte nostra che vuole dimostrare stima e orgoglio per il percorso svolto ai giovani del paese che si sono distinti negli studi. A ricevere la pergamena per il 2023 sono stati 9 giovani: Salvatori Michele, Salvatori Marco, Fiorini Aurora, Cafolla Fabiano, Miriana La Bella, Mastromoro Filippo, Benedetti Riccardo, Samanta Lisi, Federica Misino che desideriamo ringraziare per aver donato al paese questa bella soddisfazione. Un ringraziamento particolare, inoltre, anche e soprattutto alle famiglie dei nostri neo-laureati che hanno accompagnato i loro ragazzi in questa bellissima esperienza formativa”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

COMUNICATO STAMPA