FUMONE – IL CAPODANNO IN PIAZZA UN SUCCESSO DA RICORDARE

Anche quest’anno, la magia del Capodanno in Piazza ha riunito tantissime persone nel cuore del centro storico di storico di Fumone per salutare insieme l’arrivo del 2025. La serata, voluta dall’amministrazione comunale e con il grande contributo della Pro Loco, è stata animata dalla musica travolgente di DJ Chris, che ha creato un’atmosfera unica rendendo la piazza un luogo di festa e condivisione. Il brindisi offerto dalla Pro Loco Fumone degli Ernici è stato il simbolo di un augurio collettivo per un anno pieno di soddisfazioni e felicità. Ovviamente soddisfatto il Sindaco Matteo Campoli: “Nonostante le temperature rigide – ha spiegato – il calore umano e l’entusiasmo dei partecipanti hanno reso l’evento indimenticabile. Un ringraziamento speciale va a Christofer Di Fede, per l’eccezionale intrattenimento musicale, e alla Pro Loco, che con il suo impegno costante rende possibili iniziative come questa. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di celebrare con noi. Il vostro entusiasmo è la forza che rende Fumone un luogo speciale. Con questo spirito, rinnovo i miei auguri per un 2025 ricco di gioie, soddisfazioni e successi personali. Che possiate realizzare i vostri sogni e vivere un anno memorabile”.

