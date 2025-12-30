Fumone, il borgo si prepara ad accogliere il 2026 con il Capodanno in piazza

admin
Fumone Capodanno in piazza
Share on Tumblr
Dopo il grande successo delle ultime edizioni, Fumone si conferma ancora una volta un punto di riferimento per eventi e iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori. Nella suggestiva cornice del centro storico, il Comune di Fumone, in collaborazione con la Pro Loco di Fumone “Degli Ernici”, promuove l’evento “Aspettando il 2026 – Capodanno in Piazza”, in programma a partire dalle ore 23:00, con ingresso libero e brindisi offerto alla cittadinanza.

Una serata di festa e condivisione, animata dalla musica di DJ Chris, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con un viaggio musicale tra anni ’70, ’80 e ’90, dance e happy music, valorizzando al tempo stesso il cuore storico del paese.

«Il Capodanno in piazza rappresenta un momento importante di comunità e partecipazione – dichiara il sindaco di Fumone, Matteo Campoli –. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza, valorizzano il nostro centro storico e rendono Fumone un luogo vivo, accogliente e attrattivo anche durante il periodo invernale».

Il primo cittadino ha poi aggiunto: «Ringrazio la Pro Loco di Fumone per l’impegno e la collaborazione costante. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere iniziative che uniscono tradizione, socialità e promozione del territorio, guardando con entusiasmo ai progetti che ci accompagneranno nel 2026».

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e turistica del borgo, che negli ultimi anni ha visto Fumone protagonista di numerose iniziative capaci di richiamare pubblico e rafforzare l’immagine del paese a livello territoriale.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *