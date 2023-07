Fumone – Grande successo per la prima edizione 2023 “CANTINE RIAPERTE FUMONE”

“Buon cibo, ottima musica, tanta allegria e divertimento hanno caratterizzato questa calda ma straordinaria serata in piazza e tra i vicoli di Fumone.

Ringraziamo innanzitutto chi ogni anno rende possibile la realizzazione di questo grande evento, i nostri volontari che, già da giorni prima si mettono a disposizione e lavorano con entusiasmo alla manifestazione, i volontari della Protezione civile di Alatri, la nostra Polizia Locale, il gruppo Folk Fumone, il gruppo Erre Sei e i Trallalero per l’intrattenimento musicale, il nostro immancabile fotografo Ivan Sommonte, il Comune di Fumone e tutti gli Amministratori Comunali, anche loro volontari della serata e, per ultimi ma non meno importanti, tutti i nostri ospiti che con la loro partecipazione hanno riempito la nostra piazza sabato sera.

Prossimo appuntamento con “CANTINE RIAPERTE 2023” il giorno 19 AGOSTO ore 21:00, naturalmente con degustazione di piatti tipici del nostro paese, tanta musica e divertimento”.

Così in una nota Michele Cecchetti, presidente Pro Loco Fumone.

