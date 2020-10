Fumone (FR) – Percosse, minacce e violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna: denunciato

Nella giornata di ieri in Fumone , i militari del NORM della Compagnia di Alatri sono intervenuti su richiesta di una donna la quale riferiva che il suo ex compagno (già sottoposto a misura cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone con la quale gli veniva imposto il divieto di dimora nel Comune di Fumone nonché il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall’abitazione della sua ex convivente), si era recato presso la sua abitazione minacciandola e percuotendola per futili motivi. Gli operanti ricevuta la notizia si sono attivati ed hanno rintracciato il predetto, nei pressi della casa della donna, mentre era alla guida di un’autovettura. Lo stesso, 39enne cittadino romeno residente a Ferentino (già censito per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti), al momento del controllo versava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti pertanto veniva invitato a sottoposti ai relativi accertamenti che rifiutava. Espletate le formalità di rito il predetto è stato deferito in stato di libertà per percosse, minacce, violazione del divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Frosinone nonché per il “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tendenti ad verificare la sua condizione psicofisica”.

