Fumone (FR) – Esecuzione di espio di pena in detenzione domiciliare per un 71enne del luogo

Nella mattinata di ieri, in Fumone, i Carabinieri della Stazione di Alatri eseguivano un’ordinanza di esecuzione di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emessa dalla Procura della Repubblica di Frosinone – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un 71enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio e la persona. Il provvedimento in questione scaturiva dalla violazione dell’inosservanza del foglio di via obbligatorio, commessa in Ceprano nell’anno 2009.Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva posto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Fumone, ove dovrà espiare la pena detentiva di mesi due.

