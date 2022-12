Fumone, festa della famiglia e dell’anziano alla presenza del Vescovo Loppa

Si è tenuta a Fumone, organizzata dall’amministrazione comunale, la “Festa della famiglia e dell’anziano”. Un grande successo, con il sindaco Matteo Campoli che ha espresso soddisfazione attraverso le sue pagine social: “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, i volontari che hanno lavorato affinché tutto fosse perfetto, Don Roberto che ha reso la Santa Messa di ieri un momento davvero speciale con il nostro Vescovo, i nostri anziani e un abbraccio a chi, per motivi personali non è potuto esserci. Quello di ieri è stato per noi un grande traguardo. Dopo il periodo buio del Covid siamo riusciti, in collaborazione con la Parrocchia, perno fondamentale della Comunità, a trascorrere finalmente una giornata più ‘lèggerà’. I ragazzi ACR e gruppo Grest sono stati fantastici così come gli animatori della giornata, dedicando un piccolo momento anche ai più piccoli con l’arrivo di BABBO NATALE. Un ringraziamento va al nostro fotografo Ivan Sommonte al quale dobbiamo i bellissimi scatti realizzati durante i nostri eventi”.

comunicato stampa