FUMONE, FEDERICO PICA HA PRESENTATO IL LIBRO “I CONTROLLI ALLE FRONTIERE”

IL SINDACO CAMPOLI: “IMPEGNO E PASSIONE DI FEDERICO MOTIVO DI ORGOGLIO PER NOSTRO PAESE”.

Sabato pomeriggio la Sala Consiliare del Comune di Fumone ha ospitato con grande partecipazione la presentazione del libro “I CONTROLLI ALLE FRONTIERE”, scritto dal concittadino Federico Pica. L’autore, membro dell’Arma e figura attiva nella nostra Comunità, ha condiviso con i presenti il frutto del suo lavoro, affrontando un tema di grande attualità: l’immigrazione, la sicurezza e la gestione delle frontiere in un’Europa sempre più interconnessa e digitalizzata.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra l’autore e il pubblico, offrendo spunti di riflessione su una materia tanto complessa quanto centrale nel dibattito attuale. Il libro, pubblicato nella collana CP Cambridge Academic, si distingue per un’analisi approfondita delle sfide e delle opportunità legate al controllo delle frontiere.

“Desideriamo ringraziare Federico Pica – ha detto il sindaco Campoli – per il suo impegno e la sua passione, che sono motivo di orgoglio per tutta la comunità di Fumone. Un ringraziamento anche alla sua famiglia per il supporto, alla casa editrice CP Cambridge, al Dott. Damiano Risi, Primo Dirigente della Polizia di Frontiera e autore della prefazione, e alla Dott.ssa Stefania Del Monte, che ha moderato l’evento. Un grazie speciale va infine ai tanti cittadini che hanno animato la Sala Consiliare con la loro presenza e il loro interesse. Per la nostra comunità è un onore ospitare iniziative culturali di questo calibro. Fumone vanta tanti giovani preparati, e il percorso di Federico rappresenta uno stimolo. Come Amministrazione – conclude – continueremo a sostenere e valorizzare idee e progetti che, come questo, arricchiscono il nostro territorio”.