“Fumone estate sì”, continuano gli eventi che stanno riempiendo il fantastico borgo

Il borgo di Fumone si prepara a vivere le prossime settimane di agosto con un calendario ricco di appuntamenti nell’ambito di “Fumone Estate Sì! 2025”, rassegna che sta animando le serate estive con cultura, spettacolo e momenti di condivisione. Dopo il grande successo delle prime iniziative, il programma prosegue con una serie di eventi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera unica.

Già da questa sera, e fino al 10 agosto, tornano le suggestive visite guidate notturne al Castello con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, inizio alle ore 21:00, un’occasione per scoprire la storia e i segreti di uno dei simboli più affascinanti del paese. L’iniziativa sarà riproposta anche nei fine settimana del 15-16-17 agosto e del 22-23-24 agosto, offrendo più opportunità a chi vorrà vivere questa esperienza.

Mercoledì 20 agosto, Piazza Santa Maria Annunziata ospiterà il Talent in piazza, una serata di esibizioni e creatività aperta a grandi e piccoli. Il giorno successivo, giovedì 21 agosto, il Centro Sociale Anziani organizzerà la tradizionale “Cena sotto le stelle”, un momento di convivialità che riunirà la comunità in un’atmosfera familiare e accogliente.

Il teatro sarà protagonista nel weekend conclusivo: sabato 23 agosto la compagnia Acta est Fabula porterà in scena lo spettacolo dialettale “Vicolo della civetta”, mentre domenica 24 agosto sarà la volta della commedia “Gl’Ass d’Coppa”, entrambe alle ore 21:00 in Piazza Santa Maria Annunziata, per due serate all’insegna del divertimento e della tradizione popolare.

Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, ha espresso soddisfazione per il successo della manifestazione: «Questa estate sta dimostrando quanto il nostro borgo sia vivo e capace di offrire occasioni di incontro e di scoperta. Gli eventi che ci attendono sono il frutto di un lavoro attento e condiviso, con l’obiettivo di valorizzare le nostre bellezze storiche e culturali. Invito tutti, cittadini e visitatori, a partecipare numerosi per vivere insieme la magia di Fumone».

Il Presidente della Pro Loco Fumone degli Ernici APS, Michele Cecchetti, ha sottolineato l’impegno dell’organizzazione: «Abbiamo voluto costruire un calendario che unisse tradizione e intrattenimento, coinvolgendo diverse realtà del territorio. Gli appuntamenti di agosto sono pensati per far sentire tutti parte di una comunità accogliente e appassionata. Siamo certi che queste serate resteranno nel cuore di chi le vivrà».

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco rinnovano quindi l’invito a partecipare, certi che Fumone Estate Sì! 2025 continuerà a essere un’occasione unica per condividere emozioni, scoprire il patrimonio locale e rafforzare il legame con uno dei borghi più belli d’Italia.