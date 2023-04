Fumone, ecco la prima gara podistica “Panoramica Canternorace”

Si terrà presso il Lago di Canterno, grazie all’organizzazione della Pro loco di Fumone e al patrocinio comunale, la prima gara odiato a “Panoramica Canternorace”, un evento da dodici km percorso misto lungo il Lago.

3381532558 . L’appuntamento è all’Oasy Park, in via vicinale Canterno, e le iscrizioni sono aperte al sito www.raceservice.it fino al 20 di aprile. Il ritrovo sarà alle ore 8 mentre la partenza è prevista alle ore 10. Per ulteriori info è possibile rivolgersi al Presidente della Pro loco al

“Un evento sportivo – ha spiegato Michele Cecchetti, presidente Pro loco – che raccoglierà tanti atleti in un’area straordinaria che è stata notevolmente valorizzata in questi anni. La considero una ulteriore possibilità di promozione del Lago di Canterno, della nostra riserva naturale e, più in generale, del nostro territorio. Ringrazio i consiglieri comunali, tutto il direttivo e i volontari Pro Loco per la preparazione di questa prima edizione. Abbiamo riscontrato un enorme entusiasmo di tutti gli enti affiliati, che ringrazio per la collaborazione, certi che l’evento avrà un grande riscontro”.

“Sport e natura – ha proseguito il sindaco di Fumone, Matteo Campoli – rappresentato il giusto binomio che caratterizzerà questa gara podistica, che come Ente abbiamo da subito sostenuto. Voglio ringraziare gli organizzatori, la Pro Loco, i tanti che collaboreranno per la riuscita della manifestazione. Fumone continua a confermarsi comune centrale di eventi importanti anche grazie a chi collabora quotidianamente con la nostra amministrazione per la crescita e lo sviluppo del nostro meraviglioso borgo”.

COMUNICATO STAMPA