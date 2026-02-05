Fumone, doppio appuntamento dedicato alla salute e alla sicurezza dei cittadini

Sabato 31 gennaio si parlerà di fibromialgia e prevenzione truffe agli anziani.



Sabato 31 gennaio il Comune di Fumone ospiterà due importanti iniziative rivolte alla cittadinanza, dedicate rispettivamente all’informazione sanitaria sulla fibromialgia e alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane.

La mattina, presso la Sala Consiliare, si terrà il convegno “Fibromialgia: ma cos’è?”, promosso con il coinvolgimento della Regione Lazio, della ASL di Frosinone e delle associazioni impegnate sul tema. Un momento di approfondimento scientifico e divulgativo che vedrà la partecipazione di specialisti del settore sanitario, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su una patologia spesso poco conosciuta ma molto diffusa.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, presso il Centro Anziani di Fumone, si svolgerà invece l’incontro dedicato alla campagna di prevenzione delle truffe agli anziani, realizzato in collaborazione con la Pro Loco, il Centro Sociale La Terza Età APS, le forze dell’ordine e l’Associazione Europea Consumatori Indipendenti (AECI). Un’iniziativa pensata per fornire strumenti concreti di informazione e difesa, attraverso il confronto diretto con Carabinieri e Polizia Locale.

A sottolineare l’importanza della giornata è il sindaco di Fumone, Matteo Campoli: “Questi due appuntamenti rappresentano al meglio il senso dell’azione amministrativa che stiamo portando avanti: essere vicini alle persone, ai loro bisogni reali, promuovendo informazione, prevenzione e consapevolezza. Parlare di salute e di sicurezza significa prendersi cura della comunità. Ringrazio tutte le istituzioni, i professionisti e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di queste iniziative, perché solo facendo rete possiamo costruire risposte concrete e utili per i cittadini”.