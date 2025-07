Fumone, criticità idriche: dopo la richiesta del sindaco Campoli convocato Incontro presso l’Ente di Governo dell’ATO 5

L’Ente di Governo dell’A.T.O. n. 5 “Lazio Meridionale – Frosinone” ha convocato un incontro urgente per lunedì 7 luglio 2025 alle ore 10:30 presso la sede di Via Firenze 53, Frosinone, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Fumone riguardante le criticità nella gestione delle risorse idriche.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti del Comune di Fumone, guidati dal Sindaco Matteo Campoli, insieme ai responsabili tecnici di ACEA ATO 5 S.p.A., tra cui l’Ing. Pietro Pugliese (Unità Gestione Operativa), l’Ing. Alessandro Tomassi (Unità Distribuzione Idrica) e il Dott. Riccardo Mollica (Unità Investimenti, Ingegneria della Manutenzione e Patrimonio).

“La gestione efficiente delle risorse idriche – ha dichiarato Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli – rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in un periodo critico come l’estate. Abbiamo segnalato con urgenza le problematiche riscontrate nel nostro territorio, chiedendo un confronto immediato per trovare soluzioni concrete. I cittadini vanno rispettati. Ringrazio l’Ente di Governo dell’ATO 5 per la tempestiva convocazione dell’incontro e auspico che dal dialogo possano emergere interventi rapidi e risolutivi a tutela di Fumone e dei suoi abitanti”.

L’incontro rientra nelle azioni di coordinamento istituzionale volte a garantire un servizio idrico continuo, efficiente e capace di affrontare le criticità legate alla stagione estiva.